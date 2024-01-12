Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in ev sahipliğinde, il genelinden gelen birçok basın mensubunun katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Öğretmen Mahallesi Blue Port Hotel’de, Başkan Deveciler’in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda basın mensupları buluştu. Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Semra Aman Akyürek ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir’in de katıldığı kahvaltıda basın emekçilerine seslenen Başkan Deveciler gazetecilerin yaşadıkları sorunları bildiklerini belirterek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle siz değerli basın emekçileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Gazetecilerin sorunlarını biliyorum. Halkın haber alması için gece gündüz emek veren sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü yürekten kutluyorum. Gazetecileri bir araya topladık, bugün sizin gününüz. Sizlerle burada bu özel gününüzü birlikte kutlayacağız, karşılıklı sohbet ederek kahvaltımızı keyifli bir şekilde geçirmek istiyoruz.” dedi.

Basın mensuplarına bilgi vermek amaçlı, belediye hizmetlerine dair kısa bir faaliyet filmini gösteriminin ardından gazetecilerle karşılıklı diyalog ve sohbet havasında devam eden kahvaltı sonrasında Başkan Deveciler, “Umuyorum ki gazetecilerin yaşam şartlarının daha iyi olduğu, devletin gazetecilere daha çok desteklediği kalemlerini daha rahat kullanabilecekleri nice 10 Ocak kutlamaları diliyorum” dedi.