Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz’e veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalayı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atanması çıkan Kalaycı, Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz’e veda etti. Başkan Dilsiz, “Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı belediye başkanlığına gelerek bizlere veda ziyaretinde bulundular. Değerli İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.