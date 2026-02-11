Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, KPSS'ye hazırlanan öğrencilerle Kestel Belediyesi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Gençlerin eğitim aldıkları bölümleri ve gelecek hedeflerini dinledi. Gençlerin taleplerine de kulak veren Erol, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Ayrıca hazırlık sürecine katkı sunmak amacıyla temin edilen ücretsiz hazırlık kitaplarını bizzat öğrencilere teslim etti.

Eğitimin bir ülkenin sahip olduğu en büyük sermaye olduğunu ifade eden Başkan Erol, eğitim ve öğretime elimizden gelen her desteği vermeye gayret göstereceğiz dedi. Erol; ' Evlatlarımız hep birlikte yetiştireceğiz, ülkemizi geliştireceğiz. Kütüphanede öğrencilerimizden böyle bir talep geldi. Bu yıl uygulamayı başlatıyoruz, önümüzdeki yıl ise çok daha farklı çalışmalarla desteğimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim için önce eğitim, önce gençlik.' diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, öğrencilerin görüş ve taleplerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, 'Sizlerden gelecek talepler bizim için son derece kıymetli; bizleri yönlendirmeniz de ayrıca memnuniyet veriyor. Bursa'da bu alanda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kestel Blediyesi bu konuda her zaman öncü olmuştur. Destek olabileceğimiz konuları ise birebir görüşerek birlikte şekillendirelim' ifadelerini kullandı.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'a eğitime katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten İdeal Aydın,

'Başkanımızın tutumu çok güzeldi. Burada bizimle çok ilgilendiler. Böyle bir etkinliği gerçekleştirdi. Ferhat Başkanımız öğrencilere çok değer veriyor. Başka bir şehirden yeni geldim ama bu etkinlikleri Kestel'de yaşıyoruz' dedi.

KPSS sürecinin çok sıkıntılı olduğunu ama bu süreçte Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un gençlere hem destek verdiğini, hem de onları çok iyi anladığını ifade eden hukuk öğrencisi Kübra Kara;

'Bugün burada herkes gelecekteki kaygıları için toplandı. Bu tarz etkinlikler küçük alanlarla başlar ama büyür. Ferhat Başkanım bu konuda büyük bir örnek temsil ediyor KPSS süreci çok sıkıntılı. Ferhat Başkanım bizi hem anlıyor, hem de bu konuda çok destek. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum' dedi.