Erol, özellikle muhtarların mevcut durumdan yeterince haberdar olmadığını belirterek, bu durumun yerel yönetimle olan iletişimi zayıflattığını ifade etti.

Başkan Erol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik eleştirilerde bulunarak, seçim döneminde verilen vaatlerin stratejik planda neden yer almadığını sorguladı. "Seçim dönemi her yere metro hattı vaadi verilmişti. Bu vaatlerin gerçekleştirilmesi için ne tür bir çalışma yapıldı?" diyen Erol, bu soruların yanıtlanmasını istedi.

Konuşmasında, kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması konusunda daha fazla bilgi paylaşımına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Erol, muhtarların görüş ve önerilerinin de dikkate alınmasının önemini vurguladı. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin daha şeffaf bir iletişim süreci yürütmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erol’un ifadeleri, yerel yönetimlerin halkla olan bağlantısını güçlendirmek ve gelecekteki projelerin daha etkili bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Erol, Bursa'nın gelişimi için gereken adımların bir an önce atılması gerektiğini dile getirerek, yerel yönetimlerin daha fazla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.