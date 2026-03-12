Geçtiğimiz hafta Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında tanıştığı ve kendisini evlerine davet eden öğrencilerin davetini geri çevirmeyen Başkan Ertaş, üniversite öğrencileri Emirhan Albayrak, Onur Gül, Mehmet Kırcı, Demirhan Temel ve Efe Alp Açıkel ile birlikte iftar hazırlığı yaptı ve aynı sofrada birlikte iftar yaptı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar buluşmasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Ertaş, gençlerin düşüncelerini, hayallerini ve geleceğe dair planlarını dinledi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu gençlerle aynı sofrada yaşamanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden Ertaş, gençlerin görüş ve beklentilerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Başkan Ertaş, 'Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu genç kardeşlerimizle aynı sofra etrafında bir kez daha yaşadık. Düşüncelerini, hayallerini ve geleceğe dair beklentilerini dinledik. Bize evlerini ve sofralarını açan, tüm samimiyetleriyle bizleri ağırlayan üniversite öğrencisi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dayanışmayı büyütmeye, gençliğin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Ertaş, öğrencileri 1966 Edremitspor'un hafta sonu oynayacağı maça davet etti.