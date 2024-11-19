Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) en üst karar alma organı olan Taraflar Konferansı (Conference of Parties-COP29)’ndakonuşmacı olarak yer alacak. 20 Kasım Çarşamba günü, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek olan oturumda Başkan Yüksel, ‘Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler’ konulu konuşmasını gerçekleştirecek.

COP29 kapsamında düzenlenen "İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler" oturumu, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek.

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne odaklanan oturumda başkanlar dayanıklılık, yenilikçilik, sıfır atık, kentsel dönüşüm ve kadın liderliği gibi konularda deneyimlerini paylaşacak.

Kendisi de Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümen Üyesi olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra, encümen üyesi meslektaşları ile birlikte, kentlerin iklim krizine karşı hazırlık çalışmalarını ele alacak.

Yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolüne dikkat çekilecek

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29), 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenleniyor.

İklim değişikliği ile mücadelede küresel iş birliğini artırmayı ve sera gazı salınımını azaltmayı hedefleyen organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti Pavilyonu’nda Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenecek oturumda, yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolüne dikkat çekilecek.

"İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler: Kentsel Dayanıklılık ve Yenilikçiliğin Güçlendirilmesi" başlıklı oturumda, kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik örnek uygulamalar ve çözümler tartışılacak.

Başkan Yüksel, ‘Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler’ başlıklı konuşması ile COP29’da’

Oturuma Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın “Yeşil Şehirler” ağına katkısını anlatarak katılacak. Başkan Bozbey, “Yeşil Şehir Girişimleri ve Şehirlerin İklim Değişikliğinin Etkilerine Hazırlanması” başlıklı konuşmasıyla, Bursa’nın bu alandaki deneyimlerini paylaşacak.

Kartal Belediye Başkanı ve MBB Encümen Üyesi Gökhan Yüksel de, ‘Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler’ başlığı altında bir konuşma gerçekleştirecek.

Oturumda ayrıca MBB Encümen Üyesi belediye başkanları farklı temalarla yerel iklim eylemindeki uygulamaları ve karşılaşılan zorlukları ele alacak. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkanı: Yerel İklim Eyleminde Kadın Liderliği: Dönüşüm ve Adaptasyon, Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkanı: Sanayi Yoğun Bir Şehirde En Yerel İklim Eylemi: Sıfır Atık, Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı ‘Kentsel Dönüşüm ile İklim Değişikliğine Uyumun Desteklenmesi’ konularını ele alacak.

Moderatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan’ın üstleneceği oturum, iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin önemi ve sorumluluklarına vurgu yapmayı amaçlıyor.

Oturum, yerel yönetimlerin yenilikçi çözümler ve dayanıklılık odaklı stratejilerle küresel iklim eylemine nasıl katkı sağlayabileceğini gözler önüne serecek.