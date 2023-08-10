Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmede bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzenlenen toplantıda Ankara temasları, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan mobaya elektrik faturası geldiği iddiaları ve Keşan Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel İş Sendikası’na üye sözleşmeli işçilerin seyyanen zammın kendilerine yansıtılmadığı iddialarıyla ilgili bilgilendirdi.

Toplantıya Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, Belediye Meclis Üyesi Sema Kılıç, Hukuk İşleri Müdürü Orkan Özkaya ve İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Doğru da eşlik etti.

“KENDİSİNİ KINIYORUM”

Toplantıda konuşan Helvacıoğlu, kadrolu işçilerinin bazılarının ve sendika temsilcilerinin belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yaptıklarını ifade ederek, “Doğru olmayan çok şey var. Salim Şen’i basın toplantısına davet ettim, gelemeyeceğini söyledi. Biraz daha araştırdığımda da Salim Şen’in DİSK’te, Ankara’da önümüzdeki hafta seçimleri varmış. Yazıktır günahtır bunlarla vakit geçirilmez. Bu doğru bir yöntem değil. DİSK’e, işçilere, Ankara’ya iyi görünmek için belediyemizin kadrolu işçilerine oyun oynamış. Bu da doğru değil. Kendisini kınıyorum. Sendika konusunda bundan böyle sadece belediyemizdeki temsilciler ile muhatap olacağım. Gereğini yaparız.” diye konuştu.

“YILDA 6 ADET İKRAMİYE ALIYORLAR”

Trakya’da işçilere en iyi ücreti veren belediye olduklarının altını çizen Mustafa Helvacıoğlu, “Dışarıda bin 400 adet genç CV bırakırken, iş bırakacağız, bize 30 bin TL yetmiyor deyip işçilerimizi galeyana getiriyorlar. O açıklamaya giden 40 işçimizin çoğunluğu gel gidelim diyenlerle dolu. Zaruri baskı yapılarak meydana gitmişler. 4 senedir DİSK’e üye olan tek muhalif belediyeyiz. 2024 seçimleri geliyor diye yukarıdan aldığı mesajları belediyemize uygulayan, yorma politikası yapan, seçim atmosferinde kendini öne çıkararak şov yapmıştır. Yazıktır, günahtır. Ankara’da DİSK’in seçimleri var diye şov yapan Salim Şen’i bu toplantıya davet ettim. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan bizlerinde imzaladığı memurların ’lik zam oranı var. Biz kadrolu işçilerimize yılbaşında %42 zam yaptık. Bu zammı yaparken kendilerine dedik ki memura gelen zam size de yansıyacak dedik. zam geldi. %42 + zam %60 eder. Kadrolu işçilerimizde %60 zam ile birlikte en yüksek maaş 28 bin 500 TL, en düşük ise 24 bin TL olacak. Bunu Salim Şen gelsin yalanlasın. Yemek, yakacak, hastalık, işçi servisi, izin parası, yıpranma, yükseköğrenim, yıpranma, ağır hizmet, işçi riski ödemeleri ve yılda 6 adet ikramiye alıyorlar. 12 ay maaş verirken 6 maaş daha alıyorlar.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ SEYYANEN ZAMMI SADECE MEMURLARA VERMİŞTİR”

Şen’in “Sözünü tutsun” sözlerini hatırlatan Başkan Helvacıoğlu, “Ben sözümü tuttum. Sözleşme zamanı da değil. 1 Ocak’ta imza zamanı. Zamansız bir eylem, operasyon. Sırf kendilerini öne çıkarsınlar diye işçilerimizi mağdur ediyorlar. Cumhurbaşkanımız seyyanen zammı sadece memurlara vermiştir. Vergiye tabi değildir, emekliliğe etki etmiyor, zam değil ilave ödemedir.” diye konuştu.

Sözleşmedeki söz konusu madde ile ilgili bilgi veren Özkaya ise, “657 Sayılı Devlet Memurları Kadrosunda çalışan personele gelecek zamma aynı oranda işçilerin ücret ve ücret içeren sosyal yardımlarına uygulanır demektedir. Zammın genelgesinde zam oranı ,55 yazmaktadır. Bu oran uygulandı. Bahsedilen olan başka bir durumdur. 7456 sayılı kanunla yalnızca özgün memurluğa ait olan bir ödeme ile ilave ödeme şeklinde verilmiştir. Zammın kelime anlamı mevcut bir ödemeye yapılan artıştır. Bu ödeme bugüne kadar devlet memurlarında yoktur. Yeni bir kanunla yalnızca memurlara etki eden bir düzenlemedir. Önümüzdeki ay bir zam daha yapılırsa onu da uygulamak zorundayız. Bu ilave ödeme maddede açıktır. Yalnızca ve yalnızca vergiye tabi olmayacak şekilde, memurların özlüğüne de etki etmeyen net bir ödemedir. Eğer burada gelen zamlar ya da memura kanunla verilen her türlü haklar gibi anlaşmış olsaydık bunları ödemek durumundaydık. Ancak böyle bir şey söz konusu değil.” diye söyledi.

“TRAKYA’DA EN İYİ MAAŞI VEREN BELEDİYEYİZ”

Geçtiğimiz ay kadrolu işçilere zamsız haliyle 1 milyon 150 TL maaş ödemesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Kişi başına 22 bin 500 TL kişi başına düşen maaş. En düşük maaşın 17 bin 500 TL olduğunu söylüyorlar. Gerçekleri konuşmuyorlar. Sendikacılar kendileri prim yapsınlar diye gerçekleri konuşmuyorlar, belediyenin huzurunu bozmaya çalışıyorlar, işçileri galeyana getirmeye çalışıyorlar. 51 arkadaşımızın zamsız maaşları Trakya’nın diğer belediyelerinde işçilerin zamlı hali. Araştırın. ‘Mahkemeye verin demişim’, dedim ki; ‘Anlaşmamız da seyyanen ödeme yok. Mahkemeye yoluna gidelim haklı çıkarsanız veririm’. Ben de kurallara uyuyorum. 8 bin TL memura seyyanen verildi. İşçiye ver demiyor. Memura verilen .55’lik zammı veriyoruz. %60 oranında bir zam var ve maaşlar 30 bin TL’lere geliyor. Trakya’da en iyi maaşı veren belediyeyiz. 8 bin TL seyyanen ödeme hak değil. Hak ise Trakya’da örnek gösterin. Örnek yok. Bunlar doğru işler değil. DİSK gibi sendikalar yıllardır belediye başkanlarını esir etmişler. İş yapamaz hale gelmiş belediyeler. Kadrolu işçilerimiz, memurlarımız, şirket işçilerimize çabalarından ötürü teşekkür ederiz. Hiçbir sorunumuz yok. ‘Gelin meydana çıkalım’ diye işçilerimize zorlama yapılmıştır. 29 bin TL maaşın brütü 41 bin TL.”

“BUNDAN SONRA SALİM ŞEN’İ TANIMIYORUM”

2022 yılında sadece Ocak ayında sözleşme yaptıklarını hatırlatan Mustafa Helvacıoğlu, “2023 yılında işçilerimizin mağdur olmaması için yıl ortasında da memura gelen zammı verelim dedik. Bunu yapma gibi bir lüksüm yoktu, yaptık. Seyyanen yapılan zam vergiye tabi değil, sadece memura veriliyor. Emekli seyyanen zam aldı mı? Şirket personelindeki işçilerimiz seyyanen zam alıyor mu? Sadece memura verilen ilave ödeme. İşçilerle ilgisi yok. Geçen sene ara zam teklifi de getirmemişler, ara zam teklifini getiren şahsım. Neden gelip burada basın önünde tartışmadık? Çünkü haklı değil Salim Şen. Şov yapacak, çamur at izi kalsın yapacak. Bundan sonra Salim Şen’i tanımıyorum. Salim Şen ile masaya oturmayacağım. Belediyemizdeki sendika temsilcileriyle masaya otururuz. Salim Şen iyi niyetli biri değil. Politika yapayım diye seçim öncesi Keşan’ı kullanmıştır. 29 bin TL maaş alacaksın, 8 bin TL’de üstüne isteyeceksin. Diğer 322 işçim ne olacak? Onların haklarını yemiyor musun? Nasıl sendikacısısın sen? Onların hakkını nasıl savunacaksın? Amaç başka. Amaç seçim arifesinde işi buralara getirmek. Biz .55 zamlı haliyle Temmuz ayında maaşları yatırıyoruz. Hukuksal bir sorun varsa mahkemeye gidebilirler. Trakya’da, Türkiye’de örneği yok. Haklı olduklarına mahkeme karar versin" diye konuştu.