Dilovası Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu Başkanlığında Dilovası Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Dilovası’nı daha modern, daha yaşanabilir ve daha gelişmiş bir ilçe yapmak için buradayım. Bunu ancak hep birlikte, el ele vererek başarabiliriz" dedi.

Toplantıya, meclis üyeleri ve birim amirleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası’na hizmet etmek ve ilçeyi daha güzel bir geleceğe taşımak için var gücüyle çalışacağını söyledi. Ömeroğlu, "Dilovası’nı daha modern, daha yaşanabilir ve daha gelişmiş bir ilçe yapmak için buradayım. Bunu ancak hep birlikte, el ele vererek başarabiliriz. Herkesin katkılarına açığız ve fikirlerini her zaman dinlemeye hazırız. Biz burada Dilovası’na en iyi hizmeti sunmak ve getirmek için varız" dedi.

Meclis toplantısında norm kadro düzenlemesi ve Spor Sosyal tesislerin fiyatlandırması konuları ele alındı. Belediye kuruluşu olan DİLBEL A.Ş yönetim kurulunu belirmek ve PALGAZ yönetin kurulu toplantılarına katılmak için başkan Ramazan Ömeroğlu’na yetki verilmesi görüşülerek karar verildi.

Norm kadro düzenlemesi, belediyede çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden tanımlayarak daha etkin ve verimli bir çalışması görüşüldü.

Meclis toplantısına ilişkin gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.