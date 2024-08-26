Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kırsal bölgelerde turizmi geliştirmek ve cazibe merkezi oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek Örnekköy Projesi'nin ilk adımını Ayvaköy Mahallesi'nde attı. Özdemir, gençlerin fabrikalarda asgari ücretle çalışmak yerine köylerine dönerek daha kazançlı bir yaşam sürmelerini amaçladıklarını belirtti. "Fabrikada bir yılda kazandıkları paranın burada üç katını kazanabilecekleri bir ortam oluşturacağız" dedi.

Nilüfer Belediyesi, kırsal alanları daha yaşanabilir ve ekonomik olarak güçlü hale getirmek için önemli bir adım olan Örnekköy Projesi'ni başlattı. Projenin ilk uygulama alanı Ayvaköy Mahallesi olurken, bu adımla bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Başkan Özdemir, ziyaret ettiği Ayvaköy Mahallesi’nde, köy evlerini ayva sarısına boyama kararı aldıklarını söyledi. Bölgede yetişen incir, ceviz, zeytin ve ayva gibi tarım ürünlerinin kooperatifleşme yoluyla pazarlanacağını ve bu sürecin Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşeceğini belirtti.

Ayrıca, Gölyazı manzaralı bir seyir terası yapmayı ve vatandaşlara teleskopla gözlem imkânı sunmayı planladıklarını aktaran Özdemir, dijital köy projesi ile öğrencileri dijital dünyaya hazırlayacaklarını, dijital göçebeler için çalışma ortamları oluşturacaklarını dile getirdi. Projenin bir parçası olarak kullanılmayan eski bir okulun pansiyona dönüştürüleceğini ve bölgenin sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde, betonlaşmadan kendine yeten bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti. Özdemir, gençleri tarıma yönlendirerek köylerine geri dönmelerini sağlamayı ve daha kazançlı bir yaşam sunmayı amaçladıklarını vurguladı.