Ramazan boyunca Nilüfer Belediyesi ve Tophane Rotary Kulübü tarafından düzenlenen iftar etkinliklerine katılan öğrenciler, Başkan Özdemir ile keyifli bir akşam geçirdi.

Öğrencilere yemek servisi yapan Başkan Özdemir, iftar öncesi sohbet etme fırsatı da buldu.

İftar sonrası, öğrencilere Kent Lokantası’ndan ve 24 saat açık olan Koza Kütüphanesi’nden faydalanmalarını önererek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, bu yüzden önceliğimizsiniz,” dedi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, daha fazla sosyal alan talebinde bulundu.

Başkan Özdemir, öğrencilerin eğitimine destek vermek için her zaman yardımcı olacaklarını belirtti.