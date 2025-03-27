 Ramazan boyunca Nilüfer Belediyesi ve Tophane Rotary Kulübü tarafından düzenlenen iftar etkinliklerine katılan öğrenciler, Başkan Özdemir ile keyifli bir akşam geçirdi.

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Öğrencilere yemek servisi yapan Başkan Özdemir, iftar öncesi sohbet etme fırsatı da buldu.

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İftar sonrası, öğrencilere Kent Lokantası’ndan ve 24 saat açık olan Koza Kütüphanesi’nden faydalanmalarını önererek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, bu yüzden önceliğimizsiniz,” dedi.

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Etkinlik boyunca öğrenciler, daha fazla sosyal alan talebinde bulundu.

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Başkan Özdemir, öğrencilerin eğitimine destek vermek için her zaman yardımcı olacaklarını belirtti.

Kaynak: Bülten