Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı sosyal tesis ziyaretlerine devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Buhara Sosyal Tesisi’ni ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı yetkililerden tesisle ilgili detaylı bilgi aldı.KONYA (İGFA) - Sosyal yaşamda Selçuklu’ya örnek tesisleriyle değer katan Selçuklu Belediyesi vatandaşların konforlu bir hizmet alması için gayret gösteriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu kapsamda vatandaş memnuniyetini ölçmek ve tesislerin işleyişiyle ilgili almak için sosyal tesisleri ziyaret ediyor. Başkan Pekyatırmacı’nın ziyaretlerinin bu defaki adresi Buhara Sosyal Tesisi oldu. Tesisten faydalanan vatandaş ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, tesisin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“ÖRNEK TESİSLERİMİZLE MAHALLELERİMİZE DEĞER KATIYORUZ”

Selçuklu’nun sosyal yaşamdaki farkına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu’nun altyapısına verdiğimiz önemi sosyal yaşamda da sürdürüyoruz ve bu çerçevede hem yatırımlarımızı hem de planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında açtığımız ve Buhara Mahallemizde hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Buhara Sosyal Tesisimiz açıldığı günden bu yana yoğun bir şekilde kullanılıyor. Her bir vatandaşımızın önerisini dikkate almak suretiyle sunduğumuz hizmet kalitesini arttırıyoruz. Selçuklu’da sosyal yaşamın farkını hisseden her yaştan hemşehrimiz Buhara Sosyal Tesisimizin donanımından yararlanarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Burası ayrıca öğrencilerimizin ders çalışma noktasında verim aldığı önemli bir merkez. Ben tüm hemşehrilerimizin tesisimize olan yoğun ilgisi sebebiyle teşekkür ediyorum Selçuklu onlarla güzel ve hep birlikte Selçuklu’yu zirveye taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.