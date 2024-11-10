Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, 42 yıl sonra deplasmanda ezeli rakibi Sakaryaspor’u mağlup eden futbolcularına ve teknik ekibe 241 bin TL galibiyet primi verileceğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig’de sezonun 12. haftasında Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanan Marmara derbisi 1-0 Kocaelispor’un galibiyetiyle sonuçlandı. Deplasmanda, Beridze’nin golüyle maçı kazanan ve yeniden liderlik koltuğuna oturan Kocaelispor 42 yıl sonra ezeli rakibine 90 dakika sonunda üstünlük kurdu. Saha içinde ve maç sonu tünelde istenmeyen olayların yaşanmasının ardından soyunma odasına giden takımı ve teknik ekip, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ziyaret etti. Durul, uzun süre sonra Kocaeli’ye galibiyet yaşatan takıma kişi başı 241 bin TL prim açıkladı.