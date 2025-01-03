Hacı Fahrettin Kılıç, Hacı Ömer Raca, Alaaddinbey Merkez, Kurtuluş Merkez, Kızılcıklı TOKİ, Kayapa TOKİ Çamlık, Fatih Sultan Mehmet, Edebali, İhsaniye Merkez, Üçevler Merkez, Çalı Merkez ve Yaylacık Merkez Camisi olmak üzere 12 ayrı camide, yatsı namazı sonrasında toplam 7 bin 500 kişilik kandil simidi ikram edildi. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey Hizmet Binası’nda da belediye çalışanlarına kandil simidi ikram edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile birlikte akşam FSM Camisi’nde namaz çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek, kandillerini kutladı. Başkan Şadi Özdemir, “Bu mübarek kandilin tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.