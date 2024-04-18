23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen makam temsili vekaleti Gemlik Belediyesi’nde gerçekleşti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Başkanlık makamını Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Zeynep Girgin ve Eymen Özdemir’e devretti. Başkan Şükrü Deviren’den bir müjdede çocuklara geldi. Yapılacak olan Lunapark için görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade ederken, önümüzdeki aylarda lunapark için çalışmalara başlayacağını belirtti.

Kent Lokantası’nda ilk günün menüsünü çocuklar belirledi

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından çocuklara Belediye Başkanlığı ve hizmetler aktarıldı. Lunapark için görüşmelerin sürdürüldüğünü aktaran Başkan Şükrü Deviren, çok yakında çalışmalara başlanacağını vurguladı. Kent Lokantaları için yakın zamanda ilk adımların atılacağını belirtirken, ilk günün menüsünün ise Zeynep ve Eymen’in sevdiği yemeklerden oluşacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakamlık görevine vekalet eden çocuklarla telefon görüşmesi gerçekleştirilirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndaki etkinlikler hakkında bilgi aldılar.

Temsili vekalet, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından minik öğrencilere verilen hediyeler ve hatıra fotoğraflarıyla son buldu.