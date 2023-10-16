İnegöl Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 116 mahalle muhtarına yönelik kahvaltı düzenledi. Aynı zamanda İnegöl ve mahalleler özelinde istişarelerin de yapıldığı programa; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Partili yöneticiler katıldı. Grand Mavi Düğün Salonunda yapılan organizasyona, kırsal ve merkez mahallelerin muhtarları katıldı.

MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Programda kahvaltı sonrası teşekkür konuşması yapan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, “Belediye Başkanımıza Muhtarlar Gününde bizleri unutmayıp böyle bir organizasyonda buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Muhtarlık müessesemiz 1829 yılında Osmanlı döneminde kurulmuştur. Bugünlere kadar da halen verimli bir şekilde devam etmektedir. Muhtarlarımız her alanda etkin bir görev üstlenmektedir” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise Muhtarlar Gününü erken kutladıklarını ifade ederek; “19 Ekim Muhtarlar Günü. Bugün vesilesiyle bu sabah sizlerle bir araya gelmek istedik. Davetimize icabet eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben her birinizin Muhtarlar Gününü kutluyorum. Cenabı Allah sağlık ve sıhhatle güzel görevler yapmayı nasip etsin sizlere” diye konuştu.

DİR DÖNEMİ TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ

“Bir dönemin sonuna yaklaştık” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Birlikte bir 5 yılı tamamlamak üzereyiz. Samimi, gayretli, tevazulu ve hoşgörülü bir şekilde çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Her birinizin mahallelerinize ilmek ilmek işlenmiş hizmetleri var. Bizlere de dönem içerisinde yol, altyapı, park gibi konularda taleplerinizi ilettiniz. Bunların büyük kısmını yapmaya gayret ettik. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü kurarak, ilgili Başkan Yardımcılarımızı görevlendirerek kendi içimizde görevlendirmeler yaptık.”

“VEFAT EDEN MUHTARLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUM”

“Dönem içerisinde ebediyete uğurladığımız muhtarlarımız oldu. Osmaniye Mahallesi Muhtarımız Şaban Ergani ağabeyimiz, Mahmudiye Mahalle Muhtarımız Raşit Alan ve Sarıpınar Mahalle Muhtarımız Münür Muyan ağabeyimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”

HİZMETLERİ BİRLİKTE YAPTIK

“İnegöl’de çok kıymetli hizmetler yapmaya gayret ettik. İçme suyu çalışmaları, sulama suyu çalışmaları, kanalizasyon çalışmaları, şehrin tamamını ilgilendiren yeni yaşam alanları, Merkez Park ve Kanal İnegöl gibi, Millet Bahçesi gibi çok önemli hizmetler yaptık. Bu dönemde en iyi yaptığımız işlerden biri kendi ekipmanlarımızı güçlendirmek oldu. Kamyon, greyder, kepçe, hizmet araçlarını yenilemek, arttırmak… 166 tane halk otobüsü yenilendi. Ancak tabi halen belirli mahallelerimizde düzenli taşıma kuramadığımızı biliyorum. Bunun için de yine en azından birkaç köyü toplu şekilde taşımayla ilgili BURULAŞ’la çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarihimizi tanımak, tanıtmak için restorasyonlara önem verdik. İnegöl’ün fatihi Turgut Alp’in türbesi ve çevresinde restorasyon çalışması yaptık. Nöbetçi Kitaphaneler gençlerimiz için çok kıymetliydi. Bunu da yaygınlaştırmaya ve arttırmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın konut ihtiyacını gidermek adına 3 ve 4’üncü etap TOKİ çalışmalarına devam ediyoruz. Bunları yanı sıra mahalle otoparkları, koruluk alanlar gibi pek çok hizmetin yapımı devam ediyor. Ulaşımda alt ve üst geçitler, akıllı kavşaklar, kırsal bölgelerde mahalle konakları, mahalle meydanları, parke taş uygulamaları, çiftçi eğitimleri, soğuk hava deposu yapımı, eğitim bahçeleri ve makine ekipman desteklerine kadar pek çok desteğimiz devam ediyor. Son olarak Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivalimizi gerçekleştirdik. Belki sayamadığımız daha nice işlerimiz var. Ben başta kıymetli muhtarlarımız olmak üzere çalışma arkadaşlarım,

teşkilatımız, Milletvekilimiz hep birlikte bunları yaptık. Kim bir taş üzerine taş koyduysa herkesten Allah razı olsun. Bizler bu işin hizmetlisiyiz ve hizmet etmek gibi görevimiz var.”

İNEGÖL’ÜN İHTİYAÇLARINI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da muhtarlık kurumunun öneminden söz etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önemi de ifade eden Salman, “Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızı çok önemsiyor, kıymet veriyor. İnegöl’ümüz de çok güzel bir şehir. Nüfusu, ekonomisi gelişmiş. Tabi ekonomisi ve nüfusu büyük şehirlerin de ihtiyaçları da aynı şekilde artarak devam ediyor. Bizler İnegöl için canla, başla çalışacağı ve İnegöl’ün hak ettiği standartları İnegöl’e vermek adına gayret göstereceğiz. Evet 5 yıl çabuk geçti. Ancak bu dönem içerisinde pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, deprem ve şimdi de 70-75 yıldır her türlü zalimliği göstermiş İsrail’in bugün de Gazze’de, Kudüs’te yaptıklarının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen biz milletimizin ihtiyaçlarını, Bursa’nın, İnegöl’ün ihtiyaçlarını takip etmeye devam edeceğiz. İnegöl’ümüzün de hedef ve beklentileri var” dedi.

Konuşmalar sonrası muhtarlara söz verildi. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı toplantıda, muhtarlar da mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini ilettiler.