Türkiye Cumhuriyeti'nin, 2200 yıllık Türk devlet geleneğinin bir yansıması olduğunu belirten Başkan Taban, Cumhuriyetin; Anadolu halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürüttüğü eşsiz mücadelenin, onurlu duruşun, vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin en değerli eseri olduğunu ifade etti.

CUMHURİYETİMİZ ASIRLIK BİR ÇINARA DÖNÜŞTÜ

Başkan Taban, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Ulusun asil gücü, milletin sesi olan, uğruna savaşılan, yoluna canların ortaya koyulduğu istiklalin meyvesi, mücadelenin en eşsizinin ardından gelen zaferin en güzel örneği, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğu yönetim şekli olan Cumhuriyetimizin 101. Yılındayız. O gün ebedi yurdundan atılmak istenen aziz Türk Milleti yeniden ayağa kalkarak, iradesini ortaya koydu ve bağımsızlığa ulaştı. 101 yıl önce bugünlerde, aziz milletimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da bir ateş yaktı. O gün filizlenen milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi Cumhuriyetimiz, bugün asırlık bir çınara dönüştü. Türk milletinin her ferdinin büyük bir iman gücü ile mücadele ederek ulaştığı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yılı kutlu olsun.”

EVLERİMİZİ İŞYERLERİMİZİ BAYRAKLARLA DONATALIM

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Öyle ki bu yıl içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlarımıza inat, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüne her zamankinden daha fazla ehemmiyet göstereceğiz. Böylesi anlamlı bir günde ilçe halkımızdan da evlerini ve işyerlerini bayraklarla donatmasını istirham ediyorum.”

CUMHURİYETİMİZE HAYAT VEREN ÇELİKTEN İRADE, İNSANLIĞIN TEK UMUDU

“Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle, milletçe bir ve beraber olarak, Türkiye’yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu yolda nice zorluklarla birlikte, ülkemizi ve milletimizi tarih sahnesinden indirmek isteyen güçlerle mücadele ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bilinen ve bilinmeyen pek çok engelle karşı karşıyayız. Ancak milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye’nin sadece bizim değil, tüm dünya mazlumlarının umudu olduğunu unutmadan hareket edeceğiz. Bu vesileyle yeniden; bir milletin gururu, hürriyetin sonsuzluğu olan Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”