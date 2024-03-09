Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP’li aday Ahmet Akın’ı çok sert eleştirdi. ’Şehrin şımarık çocuğu’ yakıştırmasını yapan Başkan Yılmaz, CHP’li Akın’a gaza gelmemesi gerektiğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi-Altıeylül Muhtarlar Buluşması’nda Ahmet Akın’a seslendi; “Balıkesir’i, bilmiyorsun. Gaza gelmene gerek yok. İftira atmana gerek yok. Ankara’da abdest alıyorsun DEM’leniyorsun, İzmir’e geliyorsun laikleşiyorsun, Balıkesir’e geliyorsun Kuvayı Millileşiyorsun. Benim Genel Başkanım, Selahattin Demirtaş’a özgürlük demiyor. Bizim partinin içinde demokratik görünüp, özgürlük isteyen adamlardan milletvekili yok” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Muhtarlar Buluşması Programı’nda Altıeylül ve Karesi ilçelerinde görev yapan muhtarlar bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, 31 Mart Yerel seçimlerinde açık ara kazanacağını dile getirdi. Arzusunun geçen seçimlerde yüzde aldığı yüzde 47,9 oyu, yüzde 50’nin üzerine çıkarmak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz “Yüzde 50’yi geçelim, Türkiye’de itibarımız olsun. Bir de bir dedikodu var, Ahmet Akın çıktı diye. Arkadaş sen çakma bakansın, Ahmet Akın denen arkadaş Balyalı’ymış, duyuyoruz. Bizim çıkardığımızı nereden biliyorsun? Siyasi ahlaksızlık yapıldı diyorsun. Belki bunu senin milletvekilin çıkardı. Sanki Büyükşehir Belediyesi’nin işi gücü yok, Ahmet Akın çıkarıyor, çok korkuyorsun. Sen kimsin ya? Biz senden niye korkalım. Emeğimiz var, emeğimiz, emeğimiz var. Biz niye korkalım, zaten önümüz yüzde 47,9 almış bizim. Bir de onun üstüne ben 5 yıl hizmet vermişim. Pandemisinde, depreminde bu şehri temsil etmişim. Eksiğimiz yok, gediğimiz yok, kimseye yamuğumuz yok, hilemi yok, hurdamız yok" dedi.

Balıkesir’i tanımıyorsun

Ahmet Akın’ın, yapacağım diyerek vaat ettiği işleri zaten hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Tanımıyorsun Balıkesir’i, bilmiyorsun. Gaza gelmene gerek yok. İftira atmana gerek yok. Çıksın, sen seçmeni salak mı zannediyorsun? Balıkesir’in halkı gidip, durup dururken bir şeye mi verecek? Kendine niye güvenmiyorsun, sen CHP’nin adayısın. CHP logosunu görünce senin ismine mi o insanlar oy veriyor? Öyle mi zannediyorsun? Bu ego ne? Şehrin şımarık çocuğu. Bana sahip çıkmanız lazım, ben bu şehrin evladıyım. Burada kim bu şehrin evladı değil? Hangimiz evladı değil, bu şehrin? Demek ki bir eksikliğin var ki ben bu şehrin evladıyım deme ihtiyacı hissediyorsun? Çünkü Ankara’da abdest alıyorsun DEM’leniyorsun, İzmir’e geliyorsun laikleşiyorsun, Balıkesir’e geliyorsun Kuvayı Millileşiyorsun.