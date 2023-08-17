Sakaryalılar, 17 Ağustos 1999’un 24’üncü yıldönümünde deprem şehitlerini her yıl olduğu gibi Demokrasi Meydanı’nda dualarla andı. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde duaların gözyaşlarıyla birleştiği gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Yüce, “Öldüren deprem değil, binalar. Ağır hasarlı binalarımız yıkıldı. İmar planı değişti ve şehrimiz yatay mimaride örnek oldu. Şimdi tek ihtiyaç kentsel dönüşüm. Tarihi adımı Konut A.Ş ile attık” dedi.

17 Ağustos 1999, saatler 03.02’yi gösterdiğinde Marmara tarihte eşi benzeri olmayan bir acıyla karşı karşıya kalmıştı. Binlerce vatandaşın şehadete yürüdüğü gece, birçok şehirle birlikte Sakarya da ağır yıkıma uğradı. Yeniden ayağa kalkmasının zor olduğu ifade edilen şehir, 24 yılda küllerinden doğdu ve yeniden inşa edildi. Acının 24’üncü yıldönümünde dualar yine Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. O günü yüreğinde hala ilk günkü gibi hisseden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin anma programında dualara eşlik etti. Dualar, Kur’an tilavetleri ve o geceye dair video gösterimleri gözyaşlarıyla birleşti.

Programa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Necaattin Öztürk, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Çalışkan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yüce’den dönüşüm vurgusu

Programda “kentsel dönüşüm” vurgusu yapan Başkan Ekrem Yüce, şehirde imar ve yapı stoğu anlamında gerekli adımların atıldığını ve artık tek ihtiyacın kapsamlı bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Depremin değil, binaların öldürdüğüne dikkat çeken Yüce, Sakarya’da KONUT A.Ş ve diğer tüm etüt çalışmalarıyla tarihi adımı attıklarını ifade ederek, “Sadece yara sarmıyor, yara almamak için çalışıyoruz. KONUT A.Ş düzenli yerleşim alanlarının kurulması için tarihi bir adımdır” dedi. Sakarya’da yapı envanteri üzerindeki çalışmaları da anlatan Başkan Yüce, “Biliyorsunuz ki öldüren aslında deprem değil, binalar. Bu şiarla bizler sadece yaralarımızı sarmıyoruz, yara almamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orta hasarlı yapılarda kat alımı, güçlendirme, zemin iyileştirme gibi uygulamalara gidildi. Ağır hasarlı binalar yıkıldı. Binalara verilen ruhsatlarda zemin etütleri ve raporlamaları şart koşuldu” diye konuştu.

Yatay mimaride örnek şehir

Yatay mimariyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Bakşan Yüce, kentsel dönüşüm için atılan tarihi adımdan bahsederek, “Öncelikle Sakarya’da yatay mimari hâkim. Bu anlamda şehrimiz ülkemize örnek bir şehir. Bunun böyle devam etmesini sağlamalıyız. Depremden hemen sonra 5 katlı binaya izin veren imar planımız değiştirildi ve önce 2 kat daha sonrasında 3 kat yükseklikte binalarla Sakarya’mıza yatay mimari hakim oldu. Sakarya’mızın ihtiyacı olan şey: Kentsel Dönüşüm. Göreve geldiğimiz günden itibaren kentsel dönüşüm konusunu öncelikli olarak gündemimize aldık ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurduk” şeklinde konuştu.

Güvenli yapılar, düzenli yerleşim

Yüce, kurulan KONUT A.Ş sayesinde güvenli yapılar üretip düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulacağını söyleyerek, “Sakarya’mızda tamamı belediye kaynaklarıyla oluşturulan Konut A.Ş. projemiz; şehrimizdeki kentsel dönüşüm sürecine güçlü bir başlangıç olmasının yanı sıra yatay mimari ve düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulması adına tarihi bir adımdır. Projemiz; Sakarya’mızın zemin açısından sağlam olan bölgelerinden Karaman, Camili ve Korucuk’taki belediye arazilerinde yapılacak olup en uygun şartlarla ürettiğimiz konutlara uygun fiyat ve ödeme kolaylığıyla sahip olunacaktır” ifadelerini kullandı.

Hüzün dolu gece

Saatler 03.02’yi gösterdiğinde dualar hep birlikte deprem şehitleri için edildi. 17 Ağustos gecesi bu yıl da hüzün dolu anlara sahne oldu. Vatandaşlarla Türkiye’nin tarihine acı olarak yazılan o geceye dair hatıraları konuşan Başkan Yüce, kayıplar için yeniden başsağlığı diledi.