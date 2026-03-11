Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; ilçede sanat, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda gençler birlikte iftar yaptı. Masaları dolaşarak gençlerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Ömeroğlu, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde daha aktif olmaları için belediye olarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Ömeroğlu, 'Gençlerimiz bizim geleceğimizin en büyük güvencesidir. Onların fikirleri, enerjileri ve heyecanları bizim için çok kıymetli' ifadesini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.