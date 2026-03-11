Gebze Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Türk-İslam Sanatları'nın İzinde' adlı sergi ziyarete açıldı.
Kent Meydanı'ndaki Gebze Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılış törenine, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, Gebze Halk Eğitim Müdürü Fuat Binici ve davetliler katıldı. Sergide, kursiyerlerin eğitim sürecinde hazırladığı tezhip, hat, naht, ebru, çini ve minyatür sanatlarına ait eserler yer alıyor.
Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Yıldırım, eserlerin Türk-İslam kültürünün zenginliğini yansıttığını belirterek, geleneksel sanatları yaşatan eğitmen ve kursiyerlere teşekkür etti.
Açılışın ardından katılımcıların gezdiği sergi, 16 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.