Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle Bulgaristan'da iftar programı düzenlendi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, program kapsamında ilk olarak Türk nüfusunun yoğun olduğu Filibe kentini ziyaret etti. Heyet, tarihi Cuma Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından cemaatle bir araya geldi.

Ziyaretin ikinci durağı olan Lıjnitsa'da ise soydaşlar için iftar programı organize edildi. Burada konuşan Başkan Kocaman, 700 kilometrelik yolu aşarak Lıjnitsa'daki soydaşların yanına geldiklerini belirterek, 'Bazı yollar mesafeyle ölçülmez, bazı yollar gönülden gönüle uzanır. Bu akşam Lıjnitsa'da mübarek Ramazan ayının huzurunu kardeşlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya 'amin' demenin üzerimizde tarif edilemez bir huzuru var' ifadesini kullandı.

Program kapsamında bölge halkını evlerinde de ziyaret eden Kocaman, yaşlılar ve hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Programa, Filibe Muavin Konsolosu Gülsevim Şeremet, Filibe İl Müftüsü Taner Veli, Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Şükrü Ar, dernek yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.