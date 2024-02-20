Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A. isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Bugün çalışmalara 4 Sualtı Savunma (SAS) komandolarından oluşan dalgıçlarda katılarak toplam sayı 30'a çıktı.
5 gün önce Marmara Denizi'nin açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 3 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A. gemisindeki aramalar, 6. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 571 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.
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SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç destek veriyor
Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç destek veriyor.
Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karacebey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 13 balıkçı teknesi kendilerine verilen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. TCG Akın gemisi ise kıyıdan yaklaşık 5.5 mil açıklıkta faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler sahil kesimlerinde yaya olarak arama çalışmaları yapıyor.

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Öte yandan, 4 savcının yürüttüğü soruşturmada GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının son telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA