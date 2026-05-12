Bilecik'te hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'in Vezirhan Beldesi mevkiinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, 'Basit Yaralama' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından hakkında toplam 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.