Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel ihtiyaç sahibi bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü ulaşım, bakım, eğitim ve medikal destek hizmetlerini kamuoyuyla paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kent genelinde özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sunduğu hizmetleri açıkladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye, 'Erişilebilir Tekirdağ' hedefi doğrultusunda ulaşımdan eğitime, kişisel bakımdan medikal desteğe kadar birçok alanda hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılı Nisan ayına kadar 266 hanede detaylı ev temizliği yapılırken, bin 111 vatandaşa saç kesimi, tıraş ve el-ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmeti sunuldu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla araç filosuna 2 yeni engelli hizmet aracı dahil edilirken, yılın ilk dört ayında 468 ulaşım talebi karşılandı. Tekirdağ Kart Mobil Uygulaması'na entegre edilen 'Engelsiz Mod' ile özel ihtiyaç sahibi bireylerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay faydalanması sağlandı. Sistem sayesinde kullanıcılar rampa talebinde bulunabiliyor, otobüslerin konumunu takip edebiliyor ve refakatçi bilgilendirme özelliğinden yararlanabiliyor.

Kapaklı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ise 241 çocuğa özel eğitim desteği verildi. Merkezde ayrıca 189 psikolojik danışmanlık, 67 fizyoterapi ve 71 Mola Evi hizmeti sağlandı. Hareket kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 144 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ekonomik destekler de sürdürülüyor. Bu kapsamda 59 kişiye toplam 1 milyon 52 bin TL nakdi yardım yapılırken, 104 akülü ve 107 manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı. Ayrıca 91 hasta karyolası, 82 havalı yatak, 553 hasta bezi ve 442 yetişkin alt açma bezi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yıl boyunca gerçekleştirilen '47 Kromozom' belgesel gösterimi, Boccia Türkiye Şampiyonası ulaşım desteği ve otizm farkındalık yürüyüşü gibi etkinliklerle toplumsal farkındalık çalışmalarının da sürdürüldüğü belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 'Gerçek belediyecilik, herkes için eşit yaşamı mümkün kılmaktır' anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.