Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Sahipsiz Hayvan Bakımevi 2. Etap Genişleme Projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başkan Dr. Candan Yüceer, bir kentin gelişmişliğinin doğasına, insanına, hayvanına ve dezavantajlı gruplara verdiği değerle ölçüldüğünü söyledi.

Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'ndeki Sahipsiz Hayvan Bakımevi, ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kapasitesi artırılarak modern bir yaşam merkezine dönüştürüldü. Yaklaşık 44 bin metrekarelik alana yayılan tesiste köpek kapasitesi 1.500'e çıkarıldı. Açılış programına yerel yönetim temsilcileri, protokol üyeleri ve hayvanseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların yalnızca yasal değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, 'Doğa ve içindeki tüm canlılar bizlere emanet. Bu emanetlere sahip çıkmak, onların yaşam hakkını korumak ve daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını sağlamak hem yasal hem de vicdani bir sorumluluktur' dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Yüceer, Vali Recep Soytürk'ün destekleriyle sürecin hızlı şekilde tamamlandığını ifade ederek Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin ikinci etabını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Yüceer, 2023 yılında hizmete açılan birinci etap tesis kapsamında bugüne kadar 2 bin 192 köpek ile 2 bin 783 kediye bakım ve tedavi hizmeti verildiğini belirtti. Bu süreçte köpeklerin 827'sinin, kedilerin ise 419'unun kısırlaştırıldığını, 1.562 sahipsiz hayvana kuduz aşısı uygulandığını ifade eden Yüceer, sahiplendirme çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Sahiplendirme oranlarının henüz istenilen seviyede olmadığını dile getiren Yüceer, bugüne kadar 160 köpek ve 94 kedinin sahiplendirildiğini söyledi. Artan ihtiyaç nedeniyle mevcut kapasitenin yetersiz kaldığını belirten Yüceer, ikinci etap yatırımıyla tesis alanının 44 bin metrekareye çıkarıldığını ve köpek kapasitesinin 150'den 1.500'e yükseltildiğini ifade etti.

Yüceer, tesis içerisinde doğal yaşam alanları, bakım alanları, teknik hizmet bölümleri ve sosyal alanların bulunduğunu belirterek vatandaşlara 'Satın almayalım, sahiplenelim' çağrısında bulundu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak mama üretim tesisinin de mayıs ayı sonuna kadar hizmete alınacağı belirtildi. Tesiste günlük yaklaşık bir ton yemek atığının mamaya dönüştürülerek hem sıfır atık hedeflerine katkı sağlanacağı hem de bakımevinin mama ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.

Vali Recep Soytürk de konuşmasında sokak hayvanları konusunda yerel yönetimlerle koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek tesisin Tekirdağ'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin ikinci etabı hizmete açıldı. Açılışın ardından katılımcılar tesisi dolaşarak incelemelerde bulundu.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.