Edirne'de 5 Mayıs, 'Dünya Ebeler Günü' ve '12 Mayıs Hemşireler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Atatürk heykeli önünde yoğun katılımla gerçekleştirilen Hemşireler Günü ve Ebeler Günü töreni, çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Paslı Gürdoğan ile İl Sağlık Müdür Vekili Operatör Dr. Ali Kaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Paslı Gürdoğan, insan yaşamının en kırılgan anlarında bilimle vicdanı buluşturan çok özel bir mesleğin değerini vurgulamak, şefkati, bilgiyi, sabrı ve insan hayatına adanmış büyük bir emeği kutlamak için bir arada olduklarını söyledi.

Hemşireliğin önce güçlü bir bilgi birikimi istediğine değinen Gürdoğan, 'Bilimsel düşünebilmeyi, doğru karar verebilmeyi, yaşamı korumayı gerektirir. Ama bilgi tek başına yeterli değildir. Hemşirelik aynı zamanda çalışkan olmayı, geceyi gündüze katmayı gerektirir. Hemşireler yalnızca sağlık sisteminin bir parçası değil toplumun iyileşmesinde, güçlenmesinde ve geleceğe güvenle bakabilmesinde temel bir güçtür. Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2026 yılı için belirlediği ''güçlenmiş hemşireler hayat kurtarır'' teması da aslında hepimizin yakından bildiği ama belki de her zaman yeterince vurgulayamadığı çok önemli bir gerçeği ortaya koymaktadır. Güçlü hemşireler, güçlü sağlık sistemleri demektir. Güçlü sağlık sistemleri ise daha sağlıklı toplumların temelidir' ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Ali Kaya, hemşirelik ve ebeliğin yalnızca bir meslek değil; sabrın, merhametin, fedakarlığın ve insan sevgisinin en güçlü yansıması olduğunu söyledi. Hayatın en hassas anlarında, bir doğum esnasında, bir hastanın iyileşme sürecinde, acının ve umudun kesiştiği her noktada hemşireler ve ebelerin olduğunu aktaran Kaya, şunları söyledi:

'Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan siz değerli sağlık çalışanlarımız sağlık sistemimizin en güçlü yapı taşlarından birisiniz. Son yıllarda yaşadığımız zorlu süreçler ebe ve hemşirelerimizin sağlık hizmetlerindeki vazgeçilmez rolünü bir kez daha açık şekilde ortaya koymuştur. İnsanı, hayatını merkeze alan yaklaşımınız, bilgi ve tecrübeniz, güler yüzünüz ve şefkatiniz, toplum sağlığının korunmasında büyük önem taşımaktadır. Bugün vesilesi ile vatandaşlarımıza kaliteli, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak adına büyük bir özveriyle ve gayretle çalışan tüm ebe ve hemşirelerimize en derin duygularımla teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.'