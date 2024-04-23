Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yapan restoran zinciri Baydöner’in yeni mobil uygulamasıyla kullanıcılar, çocuklara destek olabilecek.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yapan Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Baydöner, yeni mobil uygulaması Cossla’yı kullananlara çocukların geleceğine destek olma fırsatı veriyor. Baydöner’in Cossla uygulaması üzerinden verilen siparişlerle kazanılan CossCoinler, TEGV bağışına dönüşebiliyor.

Yapılan her bağış karşılığında kullanıcılarına TEGV bağış sertifikası gönderen Baydöner, TEGV ile iş birliğini “Bi’ iskender sizce ne olabilir?” sorusunu sorduğu yeni reklam filmiyle duyurdu. Marka, reklam filminde “Bi’ Baydöner siparişi ne mi yapabilir? Bir çocuğun büyüdüğünde kendi ne isterse o olmasına destek olabilir; Aras’ı ressam, Duru’yu mühendis yapabilir” diyerek Baydöner ile TEGV’e yapılacak bağışların çocukların eğitimlerine ve hayallerine sunabileceği katkıya dikkat çekiyor.

“Baydöner olarak 23 Nisan’da çocuklar için bir adım atıyoruz”

Baydöner’in iyilik hareketini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Apaz Group CMO’su Semih Dadaş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği en önemli gün. Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızı mutlu etmek ve eğitimin önemini vurgulamak için de oldukça özel bir gün. Baydöner olarak, çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunarak 23 Nisan’ı daha da anlamlı kılmak istiyoruz. Çünkü TEGV gibi biz de inanıyoruz ki ‘Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir.’ TEGV ile iki senedir süren iş birliğimiz ile yüzlerce çocuğun bir senelik eğitim masraflarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Attığımız bu yeni adımla da TEGV’e olan desteğimizi sürdürmeye ve eğitimde fırsat eşitliği için çabalamaya devam edeceğiz. Baydöner Cossla uygulamamız aracılığıyla misafirlerimizin bu anlamlı günde ve sonrasında bağış yapabilme imkânı, eğitim için attığımız sürdürülebilir adımlardan en önemlisi. 23 Nisan, Türkiye’de çocukların bayramı olarak kutlanırken, bizler de bu özel günde çocuklar için bir adım atıyoruz” dedi.