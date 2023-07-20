Sıfır otomobil alan bir kişi, bayiye elden verdiği ve faturasını alamadığı 60 bin lirasını istedi. Bayiye istedikleri 60 bin lirayı da verirken görüntüleyen adam, kendisi gibi birçok mağdurun olduğunu söyledi.

Selim Akyüz (36), engelli annesi Besna (50) adına geçtiğimiz aylarda sıfır bir otomobil almak istedi. Bir süre araştırma yapan Akyüz, KİA marka bir otomobil almaya karar verdi. Bunun üzerine merkez Seyhan ilçesinde bulunan Hasan Kavi KİA bayine giden Akyüz, burada beğendiği araç için 600 bin TL’ye anlaştı. Ancak iddiaya göre bayi, paranın 60 bin lirasını elden istedi. Bu duruma anlam veremeyen adam, sıfır otomobilini almak için bayiye elden 60 bin lira ödeme yaptı ancak bu durumu da kayıt altına aldı.

Haziran ayında otomobilini alan Akyüz, paranın kalan 540 bin lirasını da banka üzerinden bayiye gönderdi.

FATURA 538 BİN LİRALIK KESİLDİ

Ancak Akyüz, aracını aldıktan sonra faturanın 538 bin lira kesildiğini fark etti. Bayiyle görüşen adam, "Liste fiyatları kurtarmıyor. O nedenle biz para aldık. Onunla da aksesuar, ekstra yaptık" cevabını aldı.

Bu duruma şüphelenen adam, markanın Türkiye distribütörlüğüne ulaştı ancak oradan da, ‘Bayilerin satış politikalarına karışamayız’ yanıtıyla karşılaştı. Daha sonra CİMER’e ve Ticaret Bakanlığı’na yazan Selim Akyüz, yaptığı araştırmada kendisi gibi birçok mağdurunda olduğunu öğrendiğini belirtti.

FATURASINI ALAMADIĞI 60 BİN LİRASINI İSTİYOR

Yaşananları anlatan Selim Akyüz, “Engelli annemiz adına bin bir emekle para biriktirip sıfır otomobil satın aldık. Paranın 60 bin lirasını ben elden ödedim. Otomobilin devri bizim üstümüze geçince ben gidip paramın makbuzunu istedim. Ancak bayideki görevliler bana, ‘biz onu veremeyiz, aksesuar yaptık’ dediler. Bayinin müdürüne gittim görüştüm o da ‘biz senden para almadık’ dedi. Videoyu göstermeme rağmen bana yardımcı olmadı. CİMER’e ve Ticaret Bakanlığı’na yazdım” diye konuştu.

“SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN EKSTRA PARA VERMEYEN YOKTUR”

Markanın Türkiye distribütörlüğünden de yanıt alamadığını anlatan Akyüz, “Bu konuyu Kore KİA’ya ilettim. Oradan da dönüş bekliyorum. 540 bin liranın tamamını hesaplarına attım ancak 60 bin liranın makbuzu yok. Fırsatçılık yaptılar. Birçok insan mağdur ediliyor. Bunu alıncaya kadar aylarca yıllarca çalıştık. Çok mağduruz. Bizim paramızı geri versinler. Bu bir sektör olmuş. Bayiler el altından sıfır otomobil vermek için para ödüyorlarmış. Sıfır otomobil alırken ekstra para vermeyen yoktur. Konu bu kadar vahim” ifadelerini kullandı.