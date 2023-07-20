Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına saldırdı. Protestocular, büyükelçilik binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi. Binadan yükselen siyah dumanlar olayın şiddetini gösterdi.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği'nin yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan bu eylemleri protesto etti. Ancak, protestocuların öfkesi, binanın bazı bölümlerini ateşe vererek şiddete dönüştü.

Irak hükümeti, olayı şiddetle kınayarak, güvenlik güçlerine hızlı bir soruşturma yapma ve faillerden hesap sorma talimatı verdi.

Bu saldırı, daha önce de Sadr Hareketi yandaşlarının İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylemler düzenlemesiyle örtüşüyor. Irak Dışişleri Bakanlığı da bu tür şiddet eylemlerini kabul etmeyeceklerini net bir şekilde belirtti.