İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin 1.günü 15 haziran Cumartesi gününün trafik bilançosunu açıkladı. 24 saatlik sürede 852 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 1.451 kişi yaralandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"9 günlük Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede:

852 trafik kazası meydana geldi.

407.731 araç denetlendi.

24.357 araca hız ve radar işlemi,

42.720 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.

1.421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için

YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"