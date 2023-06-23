Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay yaptığı açıklamada, “Bayram dolayısıyla İnegöl Kuyumcular Çarşısı 25.06.2023 Pazar gününden itibaren arefe günü dahil olmak üzere sabah saat 09.00’dan gece 24.00’e açık olacaktır” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Şeref Ay, “Bayram dolayısıyla İnegöl Kuyumcular Çarşısı 25 Haziran 2023 Pazar gününden itibaren Arefe günü dahil olmak üzere sabah saat 09.00’dan gece 24.00’e kadar kuyumcu esnaflarımız açık olacaktır. Şimdiden İnegöl halkımızın kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.