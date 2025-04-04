İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin ilk altı gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) meydana gelen kazalar sonucu 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 6.533 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sadece tatilin altıncı günü olan 3 Nisan Perşembe günü, 542 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 790 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bayram dönüş yolculuklarının başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunun arttığını vurgulayan Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam ettiğini ifade etti. Son olarak 3 Nisan'da gerçekleştirilen denetimlerde 599.476 aracın kontrol edildiği, 22.892 araca hız ve radar işlemi uygulandığı, 41.922 araca ise diğer işlemler yapıldığı bildirildi.

Kazaların önlenmesi için trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Yerlikaya, "Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.