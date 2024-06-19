İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin 4.günü 18 haziran Salı gününün trafik bilançosunu açıkladı. 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 1.302 kişi yaralandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede:

693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1.302 kişi yaralandı. 343.095 araç denetlendi. 25.518 araca hız ve radar işlemi,30 390. araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5.345 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."