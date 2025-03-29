Emekliler 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 15,75 oranında zam almış, en düşük maaş ise 12.500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Maaş zammının ardından bir zam kararı da emeklinin bayram ikramiyeleri için alındı. Bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Ancak 1.000 liralık zam bayrama yetiştirilemedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanma süreci nedeniyle Meclis'te iktidar ve muhalefet partileri arasında bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle gündem konuları gecikmeli ele alındı.

Emekli bayram ikramiyesininse 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseltilmesi öngören kanun ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda 27 Mart Perşembe günü kabul edilerek yasalaştı.

Ancak kararın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu nedenle emekliler bu bayram ikramiyelerini zamsız 3'er bin lira olarak aldı. 1.000 liralık fark ise bayram sonrası hesaplara aktarılacak.

Emeklilerin 1.000 liralık farkı 7 Nisan Pazartesi ile başlayan hafta alması bekleniyor. Çünkü 30 Mart - 1 Nisan arası Ramazan Bayramı. Ancak hükümetin bayram tatilini 9 güne çıkarması nedeniyle 2-4 Nisan arası da idari izin oldu. 5-6 Nisan'ın da hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle farkların bir sonraki hafta hesaplara geçeceği düşünülüyor.