Elektrikli araç ve şarj istasyonları sayısı Türkiye genelinde hızla artarken Beefull, 2023 yılı sonuna kadar toplam araç şarj istasyonları sayısını 500’e çıkarmayı planlıyor. Araç şarj istasyonları ve paylaşımlı powerbank hizmetlerini aynı mobil uygulamada bir araya getiren şirket hem elektrikli araçların hem de cep telefonlarının enerji ihtiyacını karşılıyor.

Günümüzde daha ekonomik ve çevre dostu bir ulaşım aracı olan elektrikli otomobillere (EV) olan talep her geçen gün artarken Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı da katlanarak büyüyor. Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu sektöründe önde gelen markalardan biri olan Beefull, araç şarj istasyonu sayısını bu yılın sonuna kadar toplam 500’e ulaştırmayı planlıyor.

“Hem ekonomik hem de çevre dostu ulaşım”

AC (alternatif akım) ve DC (doğru akım) Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile paylaşımlı powerbank hizmetini aynı mobil uygulamada bir araya getiren dünyadaki ilk ve tek marka olarak, ‘paylaşımlı enerji ağı’ mottosu ile sektöre adım attıklarını aktaran Beefull Pazarlama Müdürü Elif Cerit, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin hayati önem taşıdığı yeniçağda bu iki başlığı içinde barındıran, paylaşımlı powerbank noktalarımız ve elektrikli araç şarj istasyonları hizmetini birlikte sunuyoruz. Herkesin enerjiye kolay ve hızlı ulaşımını hedeflediğimiz bu yolda; kamu, sağlık ve eğitim kurumları, konut, site, iş merkezi ve plazalar, akaryakıt istasyonları, otoparklar, oto galeriler, oto servisleri, alışveriş merkezleri, dinlenme tesisleri, otel, kafe, hastane ve havalimanlarında elektrikli araç şarj istasyonlarımızla yerimizi alarak hem ekonomik hem de çevre dostu ulaşımı desteklemeye devam ediyoruz. Burada bizi sektörümüzde farklılaştıran ana unsur ise sektördeki deneyimimizi yeni teknolojilerle buluşturarak uzmanlığımızı e-mobilite boyutuna taşıma vizyonumuz. Tek mobil uygulamadan kontrol edilebilen paylaşımlı powerbank noktalarımız ve elektrikli şarj istasyonlarımız söz konusu inovatif bakış açısını en iyi şekilde ifade ediyor. Mobil uygulamamızı indiren tüketicilerimiz, uygulama içerisinde bulunan harita üzerinden en yakın istasyona çok kolay bir şekilde ulaşıyor. Elektrik kablosunu araca bağlayıp, QR kodu okutarak uygulama üzerinden hızlıca şarj işlemini yapabiliyor. Ayrıca 7/24 çağrı merkezi hizmeti ile de ihtiyaca uygun teknik destek sağlıyoruz.”

“Türkiye’nin elektrikli araçlara dönüşümü bu yıl hızlı seyrediyor”

Küresel ısınmanın etkilerinin toplumların günlük yaşamında gözlenir hale geldiğine işaret eden Elif Cerit, “Sürdürülebilirlik konusunun, artık bireylerin günlük yaşamlarındaki satın alma kararlarını etkilemesi de elektrikli araç dönüşümünü hızlandırıyor. Elektrikli araçlarda en büyük bariyer olarak görülen menzil ve şarj istasyonu konusunda önemi adımlar atıldı. Bir süre öncesine kadar ortalama 200-350 kilometre menzile sahip elektrikli araçlar günümüzde 500-600 kilometre menzile ulaşmış durumda. Yapılan Ar-Ge çalışmaları ile söz konusu menzil sorunu hızla giderilmeye başlandı. TÜİK verilerine göre halihazırda ülkemizde trafikteki elektrikli araç sayısı 35 bini aşmış durumda. Bu da hem ekonomik hem de çevre dostu ulaşımın ülkemizde çok daha fazla benimsendiğinin işareti.

Elektrikli araçlara hızlı dönüşüm ülkemizdeki şarj istasyonlarının sayısının çok hızlı artması ve bizim gibi markaların her geçen gün daha fazla yaygınlaşması ile devam ediyor. EPDK’nın son olarak açıkladığı verilere göre Türkiye’de 6 bin 633 adeti AC şarj istasyonu, 2 bin 228 adet DC (yüksek hızlı) şarj noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştı. Bu pazarda aktif olarak yer alan şirketimizin hedefi şarj istasyonu sayımızı bu yılın sonunda 500’e çıkarmak” ifadesini kullandı.

“Yatırımcılara danışmanlık hizmeti veriyoruz”

Marka olarak elektrikli araç sahibi tüketicilerin hızla evlerine bireysel şarj satın almalarını desteklediklerini söyleyen Cerit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteri deneyimini ön planda tutan mobil uygulamamız ile düzenlediğimiz özel kampanyalarımızla pek çok fırsat sunuyoruz. Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başvuran yatırımcılara yazılım, donanım ve kurulum konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda şarj istasyonun tedariği, kurulumu, devreye alma, bakım ve onarım, markaya özel mobil uygulama, ödeme sistemi entegrasyonu gibi her alanda destek veriyoruz. Özetle lisans başvuru sürecinden platform yönetimine, istasyon kurulumundan çağrı merkezi sürecine kadar uçtan uca bir danışmanlık ile tüm süreçlerde müşterilerimizin yanında yer alıyoruz.”

Enerji ve şarj dolum süreleri kolayca hesaplanabiliyor

Bunun yanı sıra web sitelerinde elektrikli araç kullananların hayatını kolaylaştırmaya yönelik ‘enerjini hesapla’ ve ‘şarj dolum sürelerini” gösteren özel uygulamaların da yer aldığını belirten Cerit, “Web sitemizde ‘enerjini hesapla’ başlığı ile çıkan seçeneği tıklayanlar elektrikli araç modelini ve yılda kaç kilometre yaptıklarına yönelik bilgileri girerek, AC ve DC şarj cihazları ile dolum bedellerini ve kazançlarını görebiliyor. Aynı şekilde ‘şarj dolum süresi’ seçeneği kullanılarak araçların modellerine göre AC ve DC şarj ile dolum süreleri çok hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor” diye konuştu.