Bilecik’te 2015-2016 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürüten Bekir Şahiner, ’Suçun Ensesinde Yargı’ kitabını yayınladı.

Bilecik’te 1 yıl görev yaptıktan şuan İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten Bekir Şahiner, hiç bir maddi beklentim olmadan bu eseri kolluk kuvvetleri, hukukçular uygulayıcı olarak istifade etsinler düşüncesiyle yazdığını belirtti. Şahiner, kitabı hakkında bilgi vererek, "Yargı teşkilatımız için hayırlı olur inşallah. Ülkemizin son yıllarda karşı karşıya kaldığı çıkar amaçlı suç örgütlerinin ekonomik ve mafya türü yapılanmalar, terör örgütleri gibi organize olmuş yapıların işlediği suçlarla mücadelede uygulamada Yargıtay’ın olaylara eski tarihlerdeki bakış açısı ile yeni tarihlerdeki bakış açısı, geçmiş içtihatlar ve güncel en son Yargıtay içtihatlarında diğer yüksek yargı içtihatları, yasal düzenlemeler dikkate alınarak suçla mücadelede yargı içerisinde görev yapan herkese faydalı olmasını sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Hiç bir maddi beklentim olmadan bu eseri kolluk kuvvetlerimiz, hukukçularımız uygulayıcı olarak istifade etsinler düşüncesiyle İzmir İl Cumhuriyet Başsavcımız Fahri Mutlu Tosun beyin de büyük desteğiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının bir eseri olarak hukuk dünyasına çıkmasına vesile olduk ” dedi.