Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" diyen Bakanlık, paylaşımında, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajı verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1854793792655966541