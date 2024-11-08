IV. Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Sunumun ardından basın mensupları, Merkez Bankası yöneticilerine çeşitli sorular yöneltti. Bu sorular arasında asgari ücretle ilgili olan da vardı. Başkan Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücret konusundaki soruları yanıtladı. Karahan, IV. Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminlerini güncellerken, toplantıdaki soru-cevap kısmında asgari ücret hakkında da açıklamalarda bulundu. Karahan'ın asgari ücret için açıklaması şu şekilde:

"Asgari ücrette kapalı kapılar ardında bir eşik söylediğimiz doğru değil. Bunu yalanlıyoruz. Biz karar alıcı değiliz. Resmi ya da resmi olmayan herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek. Bu konuda kararlıyız. Enflasyonun düştüğünde alım gücünün arttığını göreceğiz. Yetkili mercilerin varsayımlarından yol çıkıyoruz, tahminlerimizi oluşturuyoruz, yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Ücretlerin erimesine sebep olan şey enflasyon. Biz enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz biz bu konuda kararlıyız. Enflasyon düştüğünde alım gücü artıyor. Toplumun tüm kesimleri tarafından gelir dağılımı adaleti olacak. Yönetilen yönlendiren fiyatlarla ilgili bugüne kadar eşgüdümle karar verildi. Bizi sürprize uğratan bir durum olmadı. Gelecek dönemde 2025'te daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Güncellemelerin bir kısmının enflasyon etkisi çok düşük olabiliyor. Görünen kalemler olduğu için beklentilere negatif etkisi oluyor"