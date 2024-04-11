Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret ederek durum değerlendirmelerinde bulundu. Yaptığı çalışmalar ile Bozüyük halkının sevgisini kazanan Bakkalcıoğlu bir kez daha seçilmenin mutluluğunu yaşadı. Vali Şefik Aygöl bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederek 5 yılki süreçte kendilerine başarılar diledi.