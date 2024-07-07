Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Pozantı’daki yayla evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durak, Bürücek Yaylası'ndaki evinde rahatsızlanınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 86 yaşındaki Durak'ı ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk değerlendirmeden sonra, Durak’ın tedavisinin ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sürdürülmesine karar verildi.

Bu karar üzerine, Sağlık Bakanlığı'ndan bir ambulans helikopter talep edildi. Helikopter, Pozantı İlçe Stadı'na iniş yaptıktan sonra Durak'ı Balcalı Hastanesi'ne nakletti. Acil serviste tedavi altına alınan Durak'a, ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç müdahale etti. Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedavi edildiği bildirildi.