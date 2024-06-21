Dün ertelenen benzin ve motorin zamlarıyla ilgili yeni tarih netleşti. Önümüzdeki hafta başında, pazartesi veya salı günü, akaryakıt fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte, benzinin litre fiyatı 1 lira 81 kuruş, motorinin ise 1 lira 79 kuruş yükselecek.

Brent petrolün varil fiyatı saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre %0,21 azalarak 85,53 dolara geriledi. Ancak, petrol fiyatlarındaki genel artış ve dolar kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılmasını gerektirdi.

Güncel akaryakıt fiyatları şehirler bazında farklılık gösteriyor. Bursa’da benzinin litre fiyatı şu anda 41,43 TL, motorin ise 41,79 TL’den satılıyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 40,26 TL, motorin ise 40,65 TL; İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 40,14 TL, motorin 40,56 TL olarak belirlenmiş durumda. Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 41,24 TL, motorin fiyatı ise 41,63 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin 41,52 TL’den, motorin ise 42,00 TL’den satılıyor.