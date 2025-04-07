Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 65,58 dolardan kapattı. Yaşanan bu düşüş sonrası akaryakıt sektöründe önemli bir indirim beklentisi doğdu.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorinde 1,5 TL’yi aşan bir indirim öngörürken, fiyatlardaki düşüşün sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtti.

7 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL