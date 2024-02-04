MALZEME LİSTESİ:

800 gr tavuk

2 havuç

2 patates

2 domates

2 yeşil biber

2 soğan

1 kırmızı biber

1 kase bezelye

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kekik

BEŞAMEL SOSU İÇİN:

2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı

Tepeleme un

1 çorba kaşığı

Tereyağı

Tuz

Karabiber

Muskat

ÜZERİ İÇİN:

Kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI: Tavukları iri kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Derin bir tavaya zeytinyağı döküyoruz. Tavuğu ilave edip soteliyorz. Soğanları, havuçları, patatesleri, kırmızı biberleri, yeşil biberleri ve sarımsakları iri küp şeklinde doğruyoruz. Tavuğu biraz çevirdikten sonra soğan, sarımsak, havuç ve bezelyeyi ekleyip karıştırıyoruz. Tavuk, suyunu bırakıp çekene kadar pişirdikten sonra patatesi koyup biraz daha karıştırıyoruz. Biberleri ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Son olarak soyduğumuz ve küçük küp şeklinde doğradığımız domatesi ekliyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyoruz. Tuz, karabiber ve kekik koyuyoruz. Beşamel sosu için, küçük bir tencereye tereyağı ve unu koyup kavuruyoruz. Unun kavrulmuş kokusu gelince soğuk sütü döküyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Tuz, karabiber ve muskat rendesi ekliyoruz. Kıvamı koyulaşıp kaynayınca altını kapatıyoruz. Tavuk yemeğimiz pişince dikdörtgen cam fırın kabına koyuyoruz. Üzerine beşamel sosu döküyoruz. Kaşar peyniri rendesini de üzerine serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 5-10 dakika daha pişirip çıkarıyoruz ve servis ediyoruz.