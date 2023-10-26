Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç ekibi Bodø/Glimt ile karşılaştı. MAç sonucunda deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, temsilcimiz Siyah-Beyazlılar karşılaşmadaki tek golünü 90+1. dakikada Brede Moe'nin kendi filelerini havalandırmasıyla buldu. Bodø/Glimt'e galibiyeti getiren golleri ise 29. dakikada Albert Grønbæk, 58. dakikada Faris Pemi Moumbagna ve 87. dakikada Ulrik Saltnes kaydederek maçı kazandılar.

Temsilcimi Beşiktaş bu sonuçla beraber üçüncü maçların ardından 1 puanda kalarak grubunda son sıraya yerleşti.

