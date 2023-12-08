Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba izledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.