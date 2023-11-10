Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörünü belirledi. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdiğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir."

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., resmi açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletti. Kulüpten yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır."

Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."