Beşiktaş’ın simgesi ve boğaz manzarasıyla bilinen Tüpraş Stadyumu, bu kez spor değil hukuki bir meseleyle gündeme geldi. Stat arazisiyle ilgili ortaya atılan miras iddiası, yargı sürecini tekrar canlandırarak dikkatleri üzerine çekti.

MAHKEMEYE TAŞINAN İDDİA

Antalya’da yaşayan emekli bir öğretmen, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nun yer aldığı arazi üzerinde hak sahibi olduğunu öne sürerek 24 Haziran 2024’te Akseki Adliyesi’nde dava açtı. Başvuru, stat arazisine miras yoluyla hak kazanıldığı iddiasına dayanıyordu.

Mahkeme, açılan miras davasını ilk aşamada reddetti. Ancak bu karar, sürecin sona ermesi anlamına gelmedi. Davacının avukatları karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

İSTİNAF KARARIYLA DOSYA YENİDEN AÇILDI

İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte miras süreci yeniden gündeme geldi ve dava tekrar görülmeye başlandı. Dava dilekçesinde, Beşiktaş Stadyumu’nun bulunduğu ada ve parsel bilgileri de resmi kayıtlara girdi.

MİRASÇI SAYISI ARTIYOR

Yargı sürecinin yeniden başlamasıyla birlikte davaya dahil olan mirasçı sayısında artış yaşandı. Bu durum, dosyanın kapsamını daha da genişletti.

Dava dilekçesinde, yalnızca Beşiktaş Stadyumu’nun değil, İstanbul’daki Eminönü ve Kadıköy gibi çeşitli bölgelerde bulunan birçok gayrimenkulün de miras kapsamına dahil edildiği ifade edildi. Şimdi tüm dikkatler mahkemenin vereceği yeni karara çevrildi.