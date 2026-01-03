Venezuela’nın başkenti Caracas’a ABD tarafından hava saldırısı yapıldığı öne sürüldü. Kentte arka arkaya patlamalar duyulurken, ABD’ye ait CH-47 Chinook model askeri helikopterlerin bölgede uçtuğu bildirildi.

İddialara göre saldırıların hedeflerinden biri de Vargas eyaletinde bulunan La Guaira deniz üssü oldu.

Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, hava saldırısı olduğu iddia edilen hareketlilik sırasında Fort Tiuna ve La Carlota Hava Üssü başta olmak üzere bazı askeri ve altyapı tesislerinin hedef alındığı ileri sürülüyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Reuters kaynaklı bilgiye göre, Caracas’ın güneyinde, büyük bir askeri üs yakınlarında patlamalar bildirildikten sonra elektrik kesintisi yaşandı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için bir anlaşma görüşmek istemesi durumunda ülkesinin bu teklife hazır olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu öne sürülen bir tesisin vurulduğunu duyurmuştu.

Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen teknelere yönelik saldırılara değinen Trump, “Okudunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk” ifadelerini kullanmıştı.