Beşiktaş, play-off turunda eşleştiği Lugano’yu 3-3 ve 5-1’lik skorlarla elemeyi başararak UEFA Avrupa Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ilk maçta deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibini saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmış oldu.

Kartal’ın rakipleri yarın TSİ 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da çekilecek kura ile belli olacak.