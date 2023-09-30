Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayfur Bingöl, Rebic ve Gedson Fernandes kafilede yer almadı.

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma için bugün Konya’ya hareket edecek Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok’un yanı sıra, Tayfur Bigöl, Rebic ve Gedson Fernandes kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy."